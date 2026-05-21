9月開幕の愛知・名古屋アジア大会でテコンドーの種目として、仮想空間に動きを反映させて闘う「バーチャルテコンドー」が追加されることが21日、関係者への取材で分かった。大会組織委員会は6月中旬の理事会で報告する見通し。アジア・オリンピック評議会（OCA）の要請を受けて組織委が調整。既に実施が決まっている組手と形の出場者で争うため、選手数は増えないという。会場は同じ豊橋市総合体育館で行い、日程は延長せず、