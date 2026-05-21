警察庁は、今年のゴールデンウィーク期間中に全国で発生した山岳遭難が147件にのぼり、15人が死亡したと発表しました。警察庁によりますと、4月25日から5月6日までの12日間に発生した山岳遭難は147件で、遭難した人は176人でした。このうち、死亡した人は15人、けがをした人は66人で、行方不明者は4人ということです。去年に比べると、遭難の件数や人数は減ったものの、依然として多くの遭難事故が発生しています。警察庁は、登