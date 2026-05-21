フリーアナウンサー森本毅郎（86）が21日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「森本毅郎・スタンバイ！」（月〜金曜午前6時半）に生出演。20日の党首討論について言及した。党首討論は7党の党首が出席し、持ち時間は3分から12分で、合計時間はわずか45分。参加資格は衆議院または参議院で所属議員10人以上だった。共産党とれいわ新選組は参加資格がなかった。一方で、中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党は参加した。森本は「3