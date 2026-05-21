元気になって、運動量も増えてきました。食べるものはこれまでと少し変えることになりましたが（膵炎の再発予防には低脂質が原則）、元々脂質の低い食事をさせていたので大幅に変えたのはオヤツの内容くらいかな。 闘病中と回復期は、消化の良い療法食のウェットフードを中心に。その後はこれまでの食事に近い形に戻したくて、脂肪分の低いドライフードをベースに消化の良いお野菜やお肉、サプリで栄養のバ