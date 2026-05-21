生まれたばかりの赤ちゃんに、大きな体を揺らしながら駆け寄ったゴールデンレトリバー。その日から始まった、まるで本当のきょうだいのような日常が、多くの人の心を温めています。 話題となった投稿は記事執筆時点で296万再生を突破。「平和すぎて泣く」「見てるだけで幸せになる」などのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：生まれた瞬間から『大型犬』と過ごした赤ちゃん→いつもそばで寄り添って…