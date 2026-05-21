取られるわけにはいかない…！絶対におもちゃを離さないワンコ、その表情を見てみると…あまりにも悪すぎる！？衝撃の表情が話題になっているのです。 思わず笑ってしまう『悪い表情』を捉えた光景は記事執筆時点で23万回を超えて表示されており、1.4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『絶対に取られたくない』おもちゃを離さない犬→顔を見てみると…あまりにも悪すぎる『衝撃の表情』】 おもちゃを