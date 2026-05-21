ケーキを前にしたキャバリアが見せた、あまりにも分かりやすい“本気の表情”がTikTokで注目を集めています。その真剣すぎる姿は、多くの人を笑顔にしているようです。 話題の投稿は記事執筆時点で17万回以上再生され、「目が必死だｗ」「ガンギマリ犬で草」などのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：カチューシャを被った犬に『美味しそうなケーキ』を出してみた結果…わかりやす過ぎる『表情