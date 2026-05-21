20日午後7時半過ぎ、燕市小池の主要地方道燕地蔵堂線で、燕市内に住む会社員の女性（32）が運転する軽乗用車が近くに住む無職の女性（89）に衝突しました。運転していた女性が通報し、車にひかれた女性は三条市内の病院に搬送されましたが、頭などを打っていて午後9時過ぎ出血性ショックのため死亡しました。警察によりますと、運転していた女性は外出先から帰宅途中で分水方面に走行中でした。警察で事故の状況などを調べています