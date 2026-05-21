大谷は投手として登板した試合で先頭打者アーチをかけた(C)Getty Imagesドジャース・大谷翔平は現地5月20日に敵地で行われたパドレス戦に「1番・投手」で先発出場。【動画】これぞ二刀流復活！大谷の先頭打者弾、8号アーチシーン初回に右中間席へ6試合ぶりとなる一発を放った。試合の中で登板と打席を両方行う「二刀流」は4月22日のジャイアンツ戦以来4登板ぶり、復活の日にしっかりアーチをかけられるのが大谷だった。試