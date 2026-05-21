Insta360はワイヤレスマイクシステム「Mic Pro」を発表・発売しました。Mic Proは、各送信機にカスタマイズ可能なeインクディスプレイと3マイクアレイを搭載し、クリエイターや映像制作者、ポッドキャスター、イベント制作者向けに、複雑な機材構成なしで高品質な音声収録を目指す製品と位置づけられています。Insta360 Launches Mic Pro: A Wireless Microphone Solving Professional Audio's Biggest Pain Pointshttps://www.ins