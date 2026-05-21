◆米大リーグナショナルズ８―４メッツ（２０日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）メッツのＪ・ソト外野手（２７）が、敵地のナショナルズ戦で今季初のマルチ本塁打となる８、９号アーチをかけた。１本目は３回、無走者で右腕リテルの直球を右翼似階席に４１６フィート（約１２６・７メートル）、２本目は８回走者一塁で左腕アルバレスのスライダーを再び右翼２階席に４０８フィート（約１２４・３メートル）弾をほう