タレントのSHELLY（42）が21日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。自転車の「青切符」制度について私見を述べた。番組は開始から1カ月がたった自転車の青切符制度について取り上げた。SHELLYは自転車の2人乗りについて、チャイルドシートに乗せての乗車が未就学児までとされていることに疑問を述べると「小1で自分の自転車に乗ってる子どもと“カルガモ”で学校行こうとかどっか行こうってなった時、大人は車道