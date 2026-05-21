２０日に行われた乃木坂４６の東京ドーム公演を７８歳の大ベテラン俳優が鑑賞。感銘を受けたことを報告した。乃木坂のライブを生で鑑賞したのは俳優の大和田伸也だ。大和田は２１日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。東京ドーム前でペンライトとぬいぐるみを持った画像を添付し「熱気がすごかった」と投稿した。さらに「青春って、こういう音なんですね」とつづり、乃木坂の音楽に感銘を受けた様子だ。大和田は２０２