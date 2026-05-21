日テレ・東京ヴェルディベレーザの待つ決勝に駒を進めたのは、北朝鮮のチームだった。5月20日、水原総合運動場で行われた「2025-2026 アジアサッカー連盟（AFC）女子チャンピオンズリーグ（AWCL）」準決勝。【画像】「北朝鮮はヤクザ？」日本戦での“圧巻暴力プレー”水原FCウィメン（韓国）とネゴヒャン女子蹴球団（北朝鮮）の一戦は、劇的な幕切れとなった。試合が動いたのは後半4分、鈴木陽のゴールで水原が先制。しかし、後半1