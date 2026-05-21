BTSが、アメリカ3大大衆音楽授賞式の一つである「アメリカン・ミュージック・アワード（American Music Awards）」（以下、「AMA」）に出席する。5月20日（現地時間）、「AMA」の発表によると、BTSは25日17時、MGMグランド・ガーデン・アリーナで開催される授賞式に参加する。【注目】「好きすぎて滅」V、日本で見せた“最強アイドル”の姿彼らが「AMA」に直接出席するのは、2021年以来約5年ぶりとなる。BTSは、5年ぶりに再び訪れ