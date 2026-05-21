銀座コージーコーナーは、2026年5月23日〜31日までの9日間、全国の生ケーキ取扱店で、「Wシュー(クリーム&カスタード)」を、値段そのままボリュームアップして販売する。※北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。【クリームを50%増量した「Wシュー(クリーム&カスタード)」の画像はこちら】◆Wシュー(クリーム&カスタード)価格:320円(税込345円)販売