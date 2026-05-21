【HI-METAL R ブルーティッシュドッグ】 予約開始：5月22日16時 10月 発送予定 価格：22,000円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「HI-METAL R ブルーティッシュドッグ」を10月に発売する。5月22日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は22,000円。 本製品は、アニメ「装甲騎兵ボトムズ」より、PS用に開発された高火力AT