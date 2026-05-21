白星が遠い。【もっと読む】田中将大が楽天を去った本当の理由…退団から巨人移籍までに俺とした“3度の電話”の中身メジャーから日本球界に復帰した楽天の前田健太（38=写真）が昨20日の日本ハム戦（エスコンフィールド）で今季5度目の先発。三回途中までに72球を要する苦しい投球で、4安打3四球、2失点でKOされ、またも今季初勝利を挙げることができなかった。これで0勝2敗、防御率4.82。抜群の制球力がウリだったマエケン