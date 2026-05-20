人懐っこい性格や愛らしい表情が人気のヤギ。今回登場したのはある意外な場所。そのワケとは？「うメェ～、うメェ～」と草を食べる2頭のヤギ。実はこの場所…信州まつもと空港です。空港の管理事務所が4月から、ある目的のために放牧しています。松本空港管理事務所柴田洋二施設係長「名前は茶色がひーちゃんで、こっちの白い方がまーちゃんです。食べる量はどっちもいっぱい食べてくれます」伊那市の牧