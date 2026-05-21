銀座コージーコーナーは、人気商品「Wシュー（クリーム＆カスタード）」をボリュームアップし、5月23日から31日までの期間限定で全国の生ケーキ取扱店にて販売する。生クリーム入りホイップクリームを従来品比50％増量しながら、価格は据え置きとした。【断面】ド〜ン！「Wシュー」ホイップクリーム50％増量「Wシュー（クリーム＆カスタード）」は、ホイップクリームとカスタードクリームの2種類を楽しめる定番商品。今回の期