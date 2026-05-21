【エルサレム＝福島利之】イスラエルの極右政党党首イタマル・ベングビール国家治安相は２０日、パレスチナ自治区ガザに向かう途中で拿捕（だほ）された船団の活動家が地面に押し倒される様子を撮影した動画をＳＮＳに投稿した。活動家の出身国のイタリアやフランス、スペインなどが非難声明を出した。イスラエルは１９日、ガザに向かっていた支援船数十隻を拿捕し、４００人超の活動家を拘束。イスラエルに移送した。動画で