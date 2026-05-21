資産を遺す際、多くの人が「金額」ばかりに目を奪われがちです。しかし、本当に価値があるのは、その資産を「なぜ持ち、どう運用してきたか」という「持ち主としての責任」の承継です。自分がこの世を去ったあとも資産が健全に育ち続ける仕組みを作ることは、家族に対する最大級の愛情といえるかもしれません。本記事では高橋さん（仮名）の事例とともに、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が理想的な相続の形に迫ります。※本記事