三重県津市美杉町で19日に発生した山林火災は、20日夕方にほぼ消し止められました。現場付近では、けさから断続的に雨が降っていて、消防が鎮火に向けて警戒を続けています。津市美杉町下多気の山林で、おととい発生した火災では自衛隊のヘリコプターによる空からの放水などが行われ、20日午後6時過ぎに延焼の恐れがなくなったとして、津市消防本部が鎮圧を発表しました。消防によりますと20日夕方以降も消防隊員や団員が交