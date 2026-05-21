言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、ひんやりとした口当たりの洋菓子、屋外で重宝する日よけの道具、そしてバスタイムを快適にするリフレッシュ用品という、異なる場面で使われる3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□べぱら□□ばす□□とヒント：