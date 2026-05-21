ハンセン病問題に関する継続的な取り組みを行ったとして、三重テレビ放送がハンセン病問題の解決を目指す団体から表彰を受けました。この賞は、ハンセン病回復者として隔離政策からの解放に取り組んできた神美知宏さんと谺雄二さん（いずれも故人）の名を冠した賞で、20日は、ハンセン病市民学会の訓覇浩共同代表から、取材班の代表である三重テレビ放送の小川秀幸編成局長に表彰状などが贈られました。訓覇共同代表は「回復者の思