フルモデルチェンジにも期待？レクサスは2025年12月4日、コンパクトクロスオーバーSUV「UX300h」の一部改良モデルを発表し、同日より販売を開始しました。今回の改良で、さらに魅力を高めた同車について、SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。「UX」シリーズは2018年にデビューし、「Creative Urban Explorer」をテーマに都会派クロスオーバーという新たなカテゴリーを切り開いてきました。【画像】超カッコい