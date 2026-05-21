タレントのはるな愛（53）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。80歳を迎えた歌手・水前寺清子の近影を公開した。【写真】80歳も“元気はつらつ” はるな愛らと笑みを浮かべる水前寺清子はるなは「りょうちゃんのライブで再会しました！！！」と書き出すと、水前寺と歌手の松村和子（64）との貴重な3ショットを公開。3人は手をつなぎながら笑顔を見せ、昨年10月に80歳を迎えた水前寺もはつらつとした表情を浮かべた。