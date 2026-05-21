俳優の木戸邑弥（33）が21日、自身のインスタグラムを更新。事務所の大先輩の人気俳優らとの会食ショットを披露した。「事務所の先輩である藤木直人さん同い年でプロ麻雀士の松本吉弘さん3人でお食事会」と大先輩らとの食事会ショットを公開。「楽しすぎてあっという間でした！！」とつづった。「松ちゃんお誕生日おめでとうございますそしてMリーグ2025.26シーズンお疲れ様でした！！同い年として勇気をくれる存在で