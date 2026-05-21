AppleがiPhone向けの公式アプリ「Apple Sports」を日本でも利用可能にしました。Apple Sportsは野球のメジャーリーグやサッカーのワールドカップなどのスポーツ関連情報を無料で閲覧できるアプリで、お気に入りのスポーツチームを登録して最新情報をリアルタイムで確認したり過去の試合結果を確認したりできます。便利そうなので実際に使ってみました。Apple Sports、新たに90以上の国や地域で利用可能に - Apple (日本)https://ww