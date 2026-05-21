メーガン妃がジュネーブからロサンゼルスへの帰路の途中で、１８日に珍しく英国に立ち寄ったことを明らかにした。英紙デーリー・メールが２０日、報じた。メーガン妃が最後に公式に英国を訪問したのは、エリザベス女王が崩御した２０２２年９月だった。当時の報道によると、メーガン妃は２４年７月にナイジェリアを訪問した際にもヒースロー空港を経由して英国に到着し、名門ウィンザー・スイートで数時間を過ごしたという。