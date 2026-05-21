画像は「キングダムカム・デリバランスII」より Warhorse Studiosは5月20日、開発中である2タイトルに関する情報を発表した。 発表されたのは、開発中とされる2本のタイトル。詳細は不明ながら、1本は「キングダムカム」シリーズの新作となるアドベンチャー作品、もう1本は「指輪物語」や「ホビットの冒険」の舞台となっている「中つ国（Middle-earth）」をテーマとしたオープンワールド