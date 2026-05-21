ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は２０日（日本時間２１日）に敵地シアトルでのマリナーズ戦に「２番・一塁」で先発出場し、５打数２安打１打点だった。打率２割４分４厘。チームは４―５で惜敗した。初回一死無走者は右腕ハンコックのカウント２―２からの５球目、真ん中低めのスイーパーを強振するもボテボテの打球は本塁前に転がり、捕ゴロとなった。１点を追う３回一死一塁は初球、ほぼ真ん中のカットボールを逆