◆米大リーグパドレス―ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が敵地・パドレス戦に「１番・投手」でスタメン出場して先発登板し、１回表に８号先頭弾を放つと、３回まで１人の走者も出さないパーフェクト投球を見せる好発進を切った。０・５ゲーム差の２位・パドレスとの３連戦３戦目。勝てば首位堅守、負ければ２位転落という一戦で、１回表先頭の１打席目