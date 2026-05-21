食料危機に瀕した近未来の日本を舞台に、巨大な獣を「食べて」生き残るという斬新な設定の漫画『解獣めし』。 本作は料理漫画としての面白さはもちろんですが、巨大生物を狩猟するための「自衛隊の軍事作戦」の描写が非常にリアルで迫力があると話題です。 単なる討伐ではなく「食材として美しく確保する」という前代未聞のミッションに挑む、第1話の手に汗握る巨大熊捕獲オペレーションを振り返ります！ 食料確保のた