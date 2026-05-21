カラスがほかの鳥より頭がいいと言われる理由 頭がいいって？照れますね～ カラスは頭がいいとみなさん思ってるでしょ？いや、確かにいいんですけど、ちょっと説明が。まず鳥は一般的に、昔、言われていたより頭がいい、ということは覚えておいてください。カラスはその中でも、ハトなどと比べて覚えるのが早く、記憶の持続時間が長いことも知られています。実験的に課題を解かせたカラスが、１年以上もやり方を覚えてい