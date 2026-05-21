米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週報で、ガソリン小売価格は１ガロン＝４．６２１ドルまで小幅に低下し、前週で上昇が一巡した。ただ、価格が高止まりするなかでガソリン消費の４週間移動平均は日量８８５万９０００バレルまで減少し、伸び悩みが明らか。今週末の米メモリアル・デーを含んだ３連休がドライブシーズンの入口とされるが、今年は需要期特有の消費の上振れはなさそうだ。 MINKABU PRES