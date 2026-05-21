雇用統計（4月）10:30 結果-1.86万人 予想1.52万人前回1.79万人（雇用者数) 結果4.5% 予想4.3%前回4.3%（失業率) 結果-1.07万人 予想N/A前回5.25万人（正規雇用者数) 結果-0.79万人 予想N/A前回-3.46万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)