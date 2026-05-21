4人組グループ・Aぇ! groupの末澤誠也が、きょう21日発売の『東京カレンダー』7月号特別増刊（東京カレンダー）の表紙を飾った。単独では初の登場となる。【写真】振り返り姿が美しい…！通常版の表紙は西野七瀬舞台は「メズム東京、オートグラフ コレクション」の客室「chapter 3」。朝の目覚めからワインタイム、身支度まで、ラグジュアリーなホテルでの1日を体現した。新生・Aぇ! groupへの想いも掲載されている。通常版