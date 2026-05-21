◇ア・リーグブルージェイズ−ヤンキース（2026年5月20日ニューヨーク）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が20日（日本時間21日）、敵地ヤンキース戦に「4番・三塁」で先発出場。0−0の2回無死先頭打者の第1打席は、相手先発シュリトラーの前に右飛に取れた。試合は雨天の影響で約2時間開始が遅れた。岡本はチーム加入後ヤンキースと初対戦中。ヤンキースタジアムでも18日（同19日）から初めてプレーしている。名門