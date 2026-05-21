グラビアアイドルの秋田そな（21）が21日までにインスタグラムを更新。イチゴ狩りの様子を公開した。「だいぶ前のなんだけど！いちご狩り最高でちた」とイチゴのスタンプをたくさん使って報告した。大きな犬がデザインされたグレーのセーターに、茶色のパンツルック。イチゴ農園の中で座り、大きなイチゴをほおばって上目遣いのカメラ目線を見せる姿などもアップし「去年よりいちご狩り行けなかったけど、沢山食べたから後悔は無