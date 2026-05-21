お笑いトリオ安田大サーカスのクロちゃん（49）が21日までにXを更新。SNS上などでの“おじさんのハーフパンツ”論争について私見を述べた。中年男性が職場でハーフパンツを着用することの是非をめぐる議論はこれまでにもSNSなどで繰り広げられてきたが、東京都庁が省エネ対策として軽装での勤務を推進する「東京クールビズ」を開始し、新たにハーフパンツも解禁されたことで再び賛否を呼んでいる。ハーフパンツがトレードマークに