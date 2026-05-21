ＩＮＥＳＴが異色人気に沸いている。大量の買い注文に商いが成立せず、気配値のまま株価水準を切り上げストップ高水準に張り付いた。同社はスマーフォンの直販や宅配水（ウォーターサーバー）事業、個人消費者を対象とした各種商材販売を展開している。 ２０日取引終了後に開示した２６年３月期決算は営業利益段階で前の期比２３％増の２億５５００万円と大幅な伸びを確保したほか、続く２７