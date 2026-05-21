大豊建設はしっかり。２０日取引終了後、４０４万８５００株（自己株式を除く発行済み株式総数の４．５６％）を上限に、２１日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で自社株を取得すると発表。これが手掛かりとなっているようだ。 買い付け価格は２０日終値の７４１円。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、大豊建は予定通り買い付けを実施し、上限株数を取得した。 出所：MI