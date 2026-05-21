２１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円８６銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル安・円高で推移している。 ２０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円９２銭前後と前日に比べ１５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米国とイランの戦闘終結期待から米原油先物や米長期金利が低下し、つれて１５８円６０銭まで下押す場面があった。