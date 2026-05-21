リンテックが大幅高で５日ぶり反発している。きょう付の日本経済新聞朝刊で「最先端半導体の製造時に使う防じん膜の量産を２０２６年内にも開始する」と報じられており、これを好材料視した買いが入っている。記事によると、茨城県つくば市にある産業技術総合研究所（産総研）の施設に量産設備を設け、年間１万枚の生産を計画するとある。ＡＩ向けに先端半導体の需要が拡大していることから、量産投資による業績への貢献が期待さ