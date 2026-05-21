ＳＯＭＰＯホールディングスは逆行安となっている。同社は２０日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の純利益が前期比２３．４％減の４９００億円になる見通しを示した。前期の純利益は計画に対して上振れして着地したものの、今期の減益予想幅の大きさが嫌気され、見切り売りを促した。 前期は自動車保険や火災保険の商品改定による効果とともに、自然災害の減少も奏功し、純利益は前の