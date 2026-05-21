「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日午前１０時現在で、東京センチュリーが「買い予想数上昇」で４位となっている。 ２１日の東京市場で、東京センチュは３日続伸。１１日に公表した２７年３月期通期の連結業績予想で、純利益を前期比１０．５％増の１２３０億円としていることや、年間配当を前期比１０円増配の９０円としていることが引き続き買い手掛かりとなっているようだ。