アドソル日進が反発している。２０日の取引終了後に発表した３１年３月期を最終年度とする中期経営計画で、売上高３００億円（２６年３月期１７１億５１００万円）、営業利益５０億円（同２１億４５００万円）を目指すとしたことが、意欲的な中計と評価されているようだ。「社会インフラに強いＩＴ企業」から「スマートシティのオンリーワンＩＴカンパニー」へと進化するとしており、特に「エネルギー」