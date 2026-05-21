サンバイオは９日ぶりに大幅反発している。２０日の取引終了後、同日にアクーゴ脳内移植用注「バンデフィテムセル」が薬価基準に収載されたと発表した。薬価は７２７１万６５２８円で、効果・効能は外傷性脳損傷に伴う慢性期の運動麻痺の改善。これが株価の刺激材料となったほか、２５日移動平均線との下方カイ離率が一時２６％を超えるなど売られ過ぎのゾーンにあり、自律反発狙いの買いが集まっている。 出所：