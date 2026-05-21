5月23日放送の「新・鉄道ひとり旅」第274回は、近鉄けいはんな線をぶらり！旅鉄道BIG4の一人でもあるダーリンハニー吉川正洋さんらが全国鉄道をぶらりひとり旅して回る、そんな「新・鉄道ひとり旅」も274回目を迎えます。「鉄道ひとり旅」は、スカパー！や一部CATV局で視聴可能な鉄道チャンネルをはじめ、一部地域の地上波やBSなどで視聴することができる人気の旅番組です。274回目の舞台は、大阪府と奈良県を走る「近鉄けいはんな